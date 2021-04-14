Установлена личность мужчины, убившего человека в маршрутке 

Следственный комитет Армении установил личность человека, который подозревается в убийстве, совершенном в маршрутном такси номер 54, на перекрестке улиц Пароняна и Лео.

Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь СК Римма Еганян, в убийстве подозревается гражданин Арташата, 1963 года рождения.

Предварительное следствие установило, что 14 апреля около 10:10 утра 57-летний житель Арташата поссорился в маршрутке с 39-летним жителем Еревана из-за того, что последний сделал ему замечание о том, что тот не носит маску. Во время ссоры 57-летний житель Арташата три раза ножом ударил в грудь 39-летнего мужчины.

Ведутся работы по поиску жителя Арташата. Следствие продолжается.