Установлена личность мужчины, убившего человека в маршрутке
20:35, 14 Апрель, 2021
Следственный комитет Армении установил личность человека, который подозревается в убийстве, совершенном в маршрутном такси номер 54, на перекрестке улиц Пароняна и Лео.
Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь СК Римма Еганян, в убийстве подозревается гражданин Арташата, 1963 года рождения.
Предварительное следствие установило, что 14 апреля около 10:10 утра 57-летний житель Арташата поссорился в маршрутке с 39-летним жителем Еревана из-за того, что последний сделал ему замечание о том, что тот не носит маску. Во время ссоры 57-летний житель Арташата три раза ножом ударил в грудь 39-летнего мужчины.
Ведутся работы по поиску жителя Арташата. Следствие продолжается.
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