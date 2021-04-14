Российскими миротворцами в Арцахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 979 га территории

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки проверено 7 зданий, очищено 10 га территории, 4 км дорог, обнаружено 7 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 979 га территории, 612 км дорог, 1 707 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 556 взрывоопасных предметов.