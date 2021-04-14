Вице-премьер Мгер Григорян провел встречу с региональным вице-президентом ВБ

В рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) вице-премьер Мгер Григорян в режиме видеоконференции провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, с армянской стороны во встрече также приняли участие министр экономики Ваан Керобян и заместители министров ряда ведомств.

Вице-премьер высоко оценил сотрудничество со Всемирным банком, особенно в тяжелый эпидемический и послевоенный период, и представил собеседнице шаги правительства по решению социально-экономических проблем в стране.

Мгер Григорян особо выделил софинансирование со стороны Всемирного банка программ социальной помощи, а также совместную работу со Всемирным банком в области здравоохранения, направленную на удовлетворение возникших вследствие эпидемии неотложных потребностей.

Региональный вице-президент ВБ выразила готовность Всемирного банка оказывать Республике Армения продолжительную помощь - как финансовую, так и экспертную.

Собеседники также коснулись проведения внеочередных выборов в Национальное Собрание, подчеркнув их важность с точки зрения укрепления демократических ценностей и стабилизации внутриполитической ситуации.

В ходе встречи был также обсужден процесс вакцинации от коронавируса и политику правительства Армении в этих рамках. Анна Бьерде также проинформировала вице-премьера о возможности помощи ВБ в закупке вакцин.