Лавров и Линде обсудили ситуацию на юго-востоке Украины

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде по ее просьбе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска.

Подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского «Комплекса мер». Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - согласованных в июле 2020 г. в Контактной группе дополнительных «Мер по усилению режима прекращения огня».

Выражена надежда, что шведское Действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий. Российской стороной было также отмечено, что в нынешней ситуации от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры.