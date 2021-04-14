Начальник Генштаба ВС Армении принял участие в 18-м заседании Военного комитета ОДКБ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян 14 апреля принял участие в 18-м заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств–членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на заседании обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021» предусмотрено проведение четырех совместных учений, охватывающих Центральноазиатский регион коллективной безопасности.

Председатель Военного комитета, начальника Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги мероприятия, отметил что в ходе заседания определены направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ, выразив надежду, что итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах-членах ОДКБ.