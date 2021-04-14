В Японии спасшую человека кошку на день назначили главой полицейского управления

Полицейское управление города Тояма на один день назначило своей главой кошку по кличке Коко, которая в прошлом году помогла спасти жизнь местному жителю. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Летом прошлого года местная жительница во время прогулки заметила кошку, которая пристально смотрела в сторону одного из городских оросительных каналов. Проследив за направлением взгляда животного, женщина поняла, что кошка наблюдает за мужчиной, который без сознания лежал на дне ирригационного сооружения. Отмечается, что уровень воды в канале достигал 15 см, из-за чего мужчина рисковал захлебнуться. Общими усилиями местных жителей человека удалось достать. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи смогли привести в чувство пострадавшего, который в результате отделался лишь царапинами. Коко тогда уже была награждена местной полицией.

"И впредь торжественно обещаю быть бдительной в ходе своих прогулок", - говорится в тексте присяги, на которой кошка в полицейской форме лапой поставила печать. На Коко также была полицейская фуражка.

В Японии животные нередко становятся символичными начальниками или руководителями. Так японская железнодорожная станция Киси в префектуре Вакаяма прославилась тем, что ее смотрителем долгие годы была кошка по имени Тама. В 2015 году кошка умерла на 17-м году жизни, однако вскоре на этом посту ее сменила друга кошка по имени Нитама (яп. "Тама Вторая").