Пашинян представил сроки своей отставки и дальнейшие процедуры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы 20 июня были проведены внеочередные парламентские выборы. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Я собираюсь подать в отставку в последнюю декаду апреля, после чего в соответствии с установленной процедурой на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Я буду выдвигаться фракцией «Мой шаг» на пост премьер-министра, потому что формулировка Конституции обязывает, чтобы был кандидат в премьер-министры, другие фракции не будут выдвигать кандидатов на пост премьер-министра. Фракция «Мой шаг» не изберет меня премьер-министром.

Во второй раз меня выдвинет 1/3 фракции на пост премьер-министра, других кандидатов на пост премьер-министра не будет, и снова премьер-министр не будет избран. Национальное Собрание будет считаться распущенным в силу права, после чего 20 июня будут назначены внеочередные выборы», - сказал премьер.

Пашинян отметил, что если кто-то попытается отклониться от политических договоренностей, то это станет политическим самоубийством.

«Фракция «Мой шаг» просто выберет меня премьер-министром, и тема будет закрыта», - сказал премьер.