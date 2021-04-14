В одном из домов Северного проспекта начался пожар

В МЧС Армении 14 апреля, в 17:56 часов, поступил вызов о том, что в одном из зданий Северного проспекта Еревана пожар.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на место выехали пожарные, спасатели, а также психологи.

По предварительным данным, пожар произошел в дымовой трубе здания рядом с итальянским рестораном La Piazza, расположенным на Северном проспекте, 5.

Спасатели эвакуировали около 30 граждан.

Пожар был локализован в 18:32, потушен в 19:01.