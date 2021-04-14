Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-04-21

ЕРЕВАН, 14 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 апреля, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 519.34 драм. Курс евро вырос на 3.01 драмa и составил 620.92 драм. Курс российского рубля вырос на 0.13 драмa и составил 6.86 драм. Курс британского фунта вырос на 0.03 драмa и составил 715.03 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 247.11 драмa и составила 29185.81 драм. Цена серебра сократилась на 3.58 драмa и составила 416.59 драм. Цена платины сократилась на 237.18 драмa и составила 19485.59 драм.