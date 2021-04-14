В Музее русского искусства откроется выставка “Живопись на сцене”

16 апреля 2021 г. в 19:00 в Музее русского искусства (колл. проф. А. Абрамяна) совместно со Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина откроется выставка “ЖИВОПИСЬ НА СЦЕНЕ”. Выставка экспонирует тринадцать театральных эскизов из фонда Музея русского искусства г. Еревана ( коллекция проф. А. Я Абрамяна). Представленные восемь авторов – известные русские художники конца XIX – начала XX веков ( А. Н. Бенуа, Н. А. Бенуа, А. Я Головин, Н. К. Рерих, С. Ю. Судейкин, Н. Н. Сапунов, В. И. Шухаев, В. Ф. Шухаева).

Будучи мастерами графики, пейзажа, портрета, натюрморта, они были и талантливыми театральными живописцами, поднявшими на новый уровень театрально-декорационное искусство.

В выставке широко использован литературный материал – цитаты из автобиографических записей и дневников живописцев, а также высказывания искусствоведов – исследователей их творчества ( Дора Коган, Валентина Князева, Дмитрий Сарабьянов, Эрих Голлербах, Игорь Мямлин и т. д. ). Выставка проводится совместно с Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина, который предоставил нам фотоматериалы, значительно обогатившие экспозицию.