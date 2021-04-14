ВОЗ сообщила о резком росте числа диабетиков в мире

Число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в четыре раза, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По информации ВОЗ, 14 апреля, в 100-летнюю годовщину открытия инсулина, организация представит глобальный договор по борьбе с диабетом, который должен придать импульс усилиям по профилактике заболевания и обеспечить лечение всех, кто в нем нуждается.

"Необходимость принятия срочных мер по борьбе с диабетом очевидна как никогда. Число людей с диабетом увеличилось в четыре раза за последние 40 лет. Это единственное серьезное неинфекционное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает, а не снижается. И большая часть людей, которые находятся в тяжелом состоянии в больнице с COVID-19, страдают диабетом", - приводятся слова главы ВОЗ в сообщении организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает организация, одним из наиболее актуальных направлений работы является расширение доступа к средствам диагностики диабета и лекарствам, в частности, инсулину, в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Договор также будет направлен на стимулирование прогресса путем установления глобальных целевых показателей охвата лечением диабета… ", - говорится в сообщении ВОЗ.