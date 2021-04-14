Айвазян подтвердил принципиальную позицию Армении по урегулированию карабахского вопроса

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подтвердил принципиальную позицию Армении по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Айвазян обратился к этому вопросу в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Принципиальная позиция Армении известна. Только политическое урегулирование путем переговоров, учитывающее права всех и определяющее статус Арцаха на основе реализации права на самоопределение, может считаться окончательным урегулированием конфликта», - сказал Айвазян.