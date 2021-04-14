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Айвазян подтвердил принципиальную позицию Армении по урегулированию карабахского вопроса

Айвазян подтвердил принципиальную позицию Армении по урегулированию карабахского вопроса

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подтвердил принципиальную позицию Армении по окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, Айвазян обратился к этому вопросу в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Татевик Айрапетян.

«Принципиальная позиция Армении известна. Только политическое урегулирование путем переговоров, учитывающее права всех и определяющее статус Арцаха на основе реализации права на самоопределение, может считаться окончательным урегулированием конфликта», - сказал Айвазян.


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