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Всеармянский фонд “Айастан” начинает новые программы. Араик Арутюнян принял представителей структуры

Всеармянский фонд “Айастан” начинает новые программы. Араик Арутюнян принял представителей структуры

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 апреля принял заместителя директора Всеармянского фонда "Айастан" Арарата Хлхатяна и министра градостроительства Республики Арцах Арама Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены ход строительных программ, осуществляемых в Арцахе при спонсорстве Фонда, и новые проекты. Замдиректора структуры сообщил, что объявлены конкурсы на строительство нескольких многоквартирных зданий в Степанакерте, ряд новых населенных пунктов в Аскеранском районе находятся в процессе проектирования. Пополнен ряд тех общин, которые будут иметь заасфальтированные дороги до автомагистрали.

Президент Арутюнян отметил важность строительных работ, которые должны быть осуществлены в селе Кармир шука. Учитывая стратегическое значение населенного пункта, на средства фонда будут построены 100 жилых домов, земляные работы которых начнутся уже в ближайшие дни.


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