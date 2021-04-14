Всеармянский фонд “Айастан” начинает новые программы. Араик Арутюнян принял представителей структуры

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 апреля принял заместителя директора Всеармянского фонда "Айастан" Арарата Хлхатяна и министра градостроительства Республики Арцах Арама Саркисяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены ход строительных программ, осуществляемых в Арцахе при спонсорстве Фонда, и новые проекты. Замдиректора структуры сообщил, что объявлены конкурсы на строительство нескольких многоквартирных зданий в Степанакерте, ряд новых населенных пунктов в Аскеранском районе находятся в процессе проектирования. Пополнен ряд тех общин, которые будут иметь заасфальтированные дороги до автомагистрали.

Президент Арутюнян отметил важность строительных работ, которые должны быть осуществлены в селе Кармир шука. Учитывая стратегическое значение населенного пункта, на средства фонда будут построены 100 жилых домов, земляные работы которых начнутся уже в ближайшие дни.