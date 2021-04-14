Париж, Берлин и Лондон обеспокоены решением Тегерана начать обогащение урана до 60%

Решение Ирана об обогащении урана до 60% вызывает беспокойство Франции, Германии и Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в среду по итогам трехсторонних консультаций.

В документе отмечается, что эти три страны "с большой озабоченностью ознакомились с уведомлением, направленным Ираном в МАГАТЭ, относительно начатого обогащения урана до уровня в 60% с использованием модернизированных центрифуг",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.