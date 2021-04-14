“Пюник”одержал над “Ваном” победу с крупным счетом

20-й тур чемпионата Армении по футболу стартовал матчем “Ван” - “Пюник”.

Как передает Арменпресс, в первом тайме встречи, прошедшей на городском стадионе Чаренцавана в составе “Вана” осталось десять игроков. “Пюник” воспользовался преимуществом и на 32-й минуте открыл счет игры. Гол в свой актив занес Алик Аракелян. Многократному чемпиону Армении во втором тайме удалось забить еще два мяча. На 82-й минуте отличился Хигор Лейте, а на 84-й минуте - Хосе Карабало. Итог матча “Ван” - “Пюник” - 0:3.

В рамках этого тура состоятся также матчи “Алашкерт” - “Урарту”, “Арарат” - “Ноа” и “Арарат-Армения” - “Ширак”.