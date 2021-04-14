Патрушев прокомментировал рост активности НАТО в Черном море

Россия в условиях роста активности США и НАТО вблизи своих границ в Черном море вынуждена предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности, но заинтересована в политическом урегулировании ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, и особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе", - сказал Патрушев, выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Спрашивается, где США и где Черное море? И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?" - добавил секретарь Совбеза.

В этих условиях Россия, подчеркнул Патрушев, "вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории", но в то же время "заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации".

"Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность", - отметил он.