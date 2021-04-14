“Тыл - культура, граница - центр”: культурные программы 2021 года в областях Армении и в Арцахе

Чтобы активизировать культурную жизнь в приграничных районах Армении ив Арцахе, дарить людям положительные эмоции, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении в 2021 году запустит программу “Тыл - культура, граница - центр”.

В беседе с корреспондентом Арменпресс заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян сказал, что одним из важнейших их приоритетов является активизация культурной жизни приграничных общин, а также Арцаха путем проведения постоянных мероприятий.

“Я глубоко убежден, что объем существующих психологических и морально-психологических проблем не может быть преодолен только психологическим институтом. Я считаю, что в этом смысле культура - лучший способ массовой терапии. Спектаклем, концертом, совместным проектом, культурным мероприятием мы решаем проблемы в гораздо большем масштабе и внушаем нашим соотечественникам, что они не одиноки, что им ничего не угрожает”, - сказал Хзмалян.

Он сообщил, что мероприятия, проводимые в 2020 году под девизом “Тыл - культура”, в этом году пройдут под девизом “Тыл - культура, граница - центр”. “Когда я говорю “граница”, я в основном имею в виду Тавуш, Гегаркуник, Сюник. В Мегри также планируются интересные инициативы. Наша цель - в ближайшее время организовать визит в Республику Арцах с руководителями наших государственных структур, фестивалей, с нашими партнерами, чтобы обсудить программы года с расписанием и всеми другими составляющими. Даже обычная прогулка по площади известных личностей может многое сказать, это может стать сигналом для общественности”, - заключил замминистра.

Анжела Амбарцумян