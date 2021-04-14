Сенаторы призвали Байдена вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Сенаторы Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния), Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) и еще 25 членов верхней палаты Конгресса США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом безотлагательно присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для мирного и эффективного противодействия угрозе, которую, по их мнению, представляет собой ядерная программа Ирана. Текст письма размещен во вторник на сайте Кейна.

"Мы решительно поддерживаем возвращение к СВПД и принцип обеспечения его соблюдения в качестве отправной точки для перезагрузки отношений США с Ираном. Если Иран желает возобновить соблюдение ограничений, установленных СВПД, Соединенные Штаты должны быть готовы вновь присоединиться к сделке и смягчить санкции, как этого требует соглашение", - говорится в письме. Его авторы выразили обеспокоенность нестабильностью на Ближнем Востоке, угрозами кибератак и способностью Тегерана продолжать разработку баллистических ракет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его в силе является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.