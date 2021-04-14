Время в Ереване: 11:07:36,   14 Апрель

В Тбилиси состоялась выставка “Геноцид армян”

В Тбилиси состоялась выставка “Геноцид армян”

На площади Свободы в Тбилиси состоялась выставка “Геноцид армян”. Как передает Арменпресс, посольство Армении в Грузии на своей странице в Facebook сообщило, что на выставке были представлены фотографии, изображающие события Геноцида армян, погромы в Баку и Сумгаите, а также памятники армянской культуры, ставшие жертвами азербайджанского вандализма в Арцахе и Нахичевани.

Выставка организована общественной организацией “Армянская община Грузии”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации