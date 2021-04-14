Президент Армении с официальным визитом посетит Грузию

По приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян 15 апреля с официальным визитом выедет в Грузию. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В рамках визита запланирована личная беседа президента Армении Армена Саркисяна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, за которой последует встреча в расширенном составе.

В центре обсуждений будут повестка двусторонних отношений и вопросы, касающиеся возможностей расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также региональные проблемы и развития.

В ходе визита предусмотрены и встречи президента Армена Саркисяна с Католикосом - Патриархом всея Грузии Илией II, председателем Парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Президент Саркисян посетит Кафедральную церковь Сурб Геворг Епархии Армянской апостольской церкви в Грузии.