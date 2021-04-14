Президент Армении с официальным визитом посетит Грузию
По приглашению президента Грузии Саломе Зурабишвили президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нуне Саркисян 15 апреля с официальным визитом выедет в Грузию. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
В рамках визита запланирована личная беседа президента Армении Армена Саркисяна с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, за которой последует встреча в расширенном составе.
В центре обсуждений будут повестка двусторонних отношений и вопросы, касающиеся возможностей расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, а также региональные проблемы и развития.
В ходе визита предусмотрены и встречи президента Армена Саркисяна с Католикосом - Патриархом всея Грузии Илией II, председателем Парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.
Президент Саркисян посетит Кафедральную церковь Сурб Геворг Епархии Армянской апостольской церкви в Грузии.
სიხარულით ველოდები ჩემს კოლეგასთან, მოძმე საქართველოს პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრას ხვალინდელი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში.— ՀՀ նախագահ | President of the Republic of Armenia (@Arm_President) April 14, 2021
Ուրախությամբ սպասում եմ իմ գործընկերոջ՝ եղբայրական Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ հանդիպմանը վաղվա պաշտոնական այցի շրջանակում: pic.twitter.com/lFa65b2un4
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен