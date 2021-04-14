КГД активизирует сотрудничество с ЕАЭС на электронной площадке

Активизируется сотрудничество Комитета государственных доходов в рамках ЕАЭС на электронной площадке. Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом распространил Комитет государственных доходов Армении.

“На повестке дня Евразийской экономической комиссии - проект системы фискального мониторинга взаимной торговли. Проект основан на взаимном признании электронных расчетных документов, представленных Комитетом государственных доходов Республики Армения странам-членам ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия, доработав первоначальную идею, нашла комплексное решение, создав проект системы фискального мониторинга взаимной торговли. Подробности идеи Комитет госдоходов представил на заседании Комиссии ЕАЭС в формате информационного фильма.

Документирование бизнес-процессов между странами-членами ЕАЭС будет осуществляться на единой платформе. Вся информация в одном электронном документе будет доступна налоговым органам и бизнесу стран-участниц союза. Весь процесс станет более прозрачным и упрощенным. По словам начальника отдела информационными системами и оценки воздействия Управления информационных систем Комитета государственных доходов Лусине Айвазян, не нужно будет подавать заявление об уплате косвенных налогов, ввозе товаров, что является весьма непростым делом и долгим процессом.

Одним из инструментов борьбы с теневой экономикой станет система отслеживания товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. По проекту идут регулярные обсуждения. Специалисты пытаются найти оптимальные решения по цифровизации госконтроля. По словам начальника отдела реализации проектов Комитета государственных доходов Армена Назаряна, в результате внедрения системы отслеживаемости можно будет контролировать товарооборот с момента создания или экспорта продукции - до конечного потребителя. Принципом отслеживаемости будут контролироваться все контрабандные товары, ввозимые из третьих стран. Однако, это не означает, что товары стран ЕАЭС, продаются в розницу и используются в личных целях. Процесс будет реализовываться поэтапно. В странах ЕАЭС будут созданы национальные системы отслеживаемости. Отметим, что Национальное собрание Армении уже ратифицировало Соглашение “О механизме отслеживания товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза”.

Для обмена опытом в области использования систем электронного правительства будут созданы рабочие группы, которые будут обсуждать механизмы унификации электронного документооборота в ЕАЭС. По словам заместителя начальника Управления информационных технологий Комитета государственных доходов Алины Аветисян, в результате запланированных мероприятий документооборот внутри ЕАЭС станет полностью электронным. Стратегия ЕАЭС также включает и процесс цифровизации налогового сектора, который направлен на обеспечение свободного движения товаров и в то же время невидимого контроля.

“Процесс цифровизации контроля с помощью инновационных решений выведет сотрудничество между надзорными органами стран ЕАЭС на новый уровень, создав благоприятные условия для честных налогоплательщиков», - говорится в заявлении.