Пашинян раскрыл подробности разговора с первым президентом по вопросу Арцаха в 2018 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил подробности разговора, состоявшегося летом 2018 года с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который касался урегулирования карабахского вопроса. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр рассказал об этом в Национальном собрании, отвечая на вопрос Анны Костанян из фракции “Просвещенная Армения” об ошибках в переговорном процессе, которая заметила, что первый президент резко высказался в отношении Никола Пашиняна.

“У первого президента есть свое представление об урегулировании карабахской проблемы, которое мы знаем из статьи 1997 года: “Война или мир. Пора стать серьезнее”. Но хочу обратить ваше внимание на то, что первый президент участвовал в президентских выборах 1996 года с девизом “Победа, стабильность, прогресс”, и в тот предвыборный период не было ни слова о мире, моменте серьезности. Позже повестка дня была сформулирована как “стратегия выхода” из неудавшихся президентских выборов 1996 года. Я в своем выступлении на улице Хоренаци еще в июле 2016 года заявил, что первый президент, по крайней мере, в 2016 г. сопровождал Сержа Саргсяна в переговорном процессе”, - сказал премьер.

Пашинян раскрыл секрет, что же сказал ему первый президент во время встречи в июле 2018 года. “Ты уже должен отдать земли”, - сказал Пашинян.

Пашинян спросил у него: “Взамен на что? Как?”. Представления первого президента, по крайней мере, высказанные в тот день, не выходили за рамки этого. Остальное - вопрос оценки”, - сказал он.

Пашинян также сказал. “Да, точно так же, как мы не смогли в вооруженных силах за два года сделать то, что не было сделано в течение 20 лет, так же мы не смогли и в переговорном процессе за два года сделать то, что не было сделано в течение 20 лет. Да, не сделали, это наша неудача. И я несу личную ответственность за этот провал”, - сказал Пашинян, добавив, что на предстоящих парламентских выборах он лично понесет эту ответственность, и они со смирением подчинятся решению, принятому народом.

Он также ответил на заявление депутата о “навязчивой идее сохранить власть любой ценой”. “Если бы нами двигала навязчивая идея остаться у власти, мы бы не предложили досрочные парламентские выборы в декабре 2020 года. Если бы это было так, мы бы не инициировали досрочные выборы сейчас, конечно, в том числе и в результате совместных решений парламентских сил с президентом Республики Армения. Мы сохраняем власть не из-за навязчивой идеи, не ради своей собственной власти, или власти народа а потому, что мы обязаны вернуть власть, которую мы получили от него”, - заявил Пашинян.