Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1085

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 085. Скончались семь человек, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 291 214 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 432 человека, с начала пандемии вылечились 278 683 пациента. Скончались 3 901.

За сутки сделано 35 863 теста, в том числе 23 896 на антиген и 11 967 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,03%, за последние 14 дней – 2,56%, за последние семь дней – 2,67%.

Прививки сделали 23 493 человека, в том числе за последние сутки – 1 403.