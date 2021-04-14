Турки, азербайджанцы - наши враги: Пашинян видит необходимость управления враждебностью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дискуссию о том, являются ли турки и азербайджанцы врагами армянского народа, считает непонятной. Как передает Арменпресс, на заседании НС 14 апреля премьер-министр, отвечая на вопрос вице-спикера Алена Симоняна, отметил, что проблема в управлении этой враждебностью.

“Честно говоря, я не понимаю эту дискуссию. Это мы, должны отвечать на этот вопрос? Наша история, последняя война, недавние события - это даже не предмет обсуждения. Да, турки, да, азербайджанцы - наши враги. Они тоже считают нас врагами. Вопрос в другом, что мы будем делать с этой враждебностью? Я говорю следующую формулу: чем больше мы считаем себя врагами, тем больше они считают нас врагами, чем больше они считают нас врагами, тем больше мы считаем их врагами. Вопрос в том, до какой степени мы собираемся нагнетать эту вражду? Ставят ли они им задачу уничтожить нас, или мы их? Мы не должны формулировать такую проблему, но и они не должны ставить такую задач”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что с этой враждебностью нужно бороться очень осторожно, тактично, очень осторожно, потому что это не односторонний вопрос.