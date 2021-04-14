Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана

Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Times.

Ранее о полном выводе войск из Афганистана до 11 сентября сообщил Белый дом.

Сейчас в Афганистане остаются 750 британских солдат. По словам источников газеты, им придется трудно без американской поддержки, потому что они полагаются на базы и инфраструктуру США.

Британия может передать контроль над академией в Кабуле, где ее военные занимаются тренировками афганских солдат, правительству Афганистана, пишет издание.