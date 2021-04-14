В Армении впервые переплелись произведения Пьяццоллы и Вивальди

На концерте “Примавера” прозвучали известные произведения Вивальди “Времена года” и Астора Пьяццоллы “Четыре сезона Буэнос-Айреса”.

Как передает Арменпресс, в концерте, прошедшем в концертном зале Арама Хачатуряна выступил ансамбль “PhilSoloists”, состоящий из солистов Национального филармонического оркестра Армении. Это было первое выступление ансамбля.

Известный скрипач Хачатур Алмазян к концерту готовился с большой ответственностью. “Я перед выступлениями в Армении всегда очень волнуюсь, потому что армянская аудитория довольно строгая. Я доволен, что концерт прошел с большим успехом и был восторженно принят публикой”, - сказал музыкант.

По словам Алмазяна, сотрудничать с ансамблем солистов филармонии - огромное удовольствие, ведь они мастера своего дела, талантливые музыканты, и играть с ними - честь для каждого профессионала. Он был счастлив материально поддержать новообразованный ансамбль в качестве продюсера, так как концерт стал прибыльным при отсутствии финансовых затрат. “Я прошу, я призываю аудиторию уважать работу наших музыкантов, покупать билеты, а не просить брать приглашения. Таким образом, вы продемонстрируете свою небольшую, но сильную поддержку сохранению и развитию профессионального исполнительского искусства в Армении. Музыканты филармонии выступают на высоком международном уровне и заслуживают этого”, - сказал он.

Скрипач и продюсер Хачатур Алмазян - художественный руководитель и солист известного ансамбля “Almazian Symphony”, основанного в 2007 году. Ансамбль на американской фирме “Sonoris” записал два альбома.

Алмазян со своим ансамблем сотрудничал с Sony Music Entertainment, с Французской национальной телекомпанией, с режиссером Эмиром Кустурицей и солистом балета Сергеем Полуниным. Выступал в Зале ЮНЕСКО в Париже, в Концертном зале “Барвиха” в Москве, на церемониях открытия и закрытия Брюссельского кинофестиваля, фестивалей “Rhythm of Europe”, “Skopje Summer”, “Sea Dance” и “Ohrid Summer”, на фестивале “Exit” в 2008, 2015, 2018 годах, который официально был объявлен Лучшим европейским музыкальным фестивалем в Дубае, Гонконге, Афинах, Амстердаме, Ереване, Антверпене, Белграде и в других городах.

Ансамбль “Almazian Symphony” записал музыку к фильму Эмира Кустурицы “На Млечном пути”, снятому по сценарию Стрибора Кустурицы. В этом фильме Хачатур выступил и в роли актера, аккомпанируя известной итальянской актрисе Монике Беллуччи.

Хачатур Алмазян родился в Армении в музыкальной семье. Образование получил в музыкальной школе им. Чайковского (класс Заслуженного учителя, проф. Петроса Айказяна). Окончил ереванскую консерваторию (класс проф. Вилли Мокацяна). Совершенствовался у Игоря Ойстраха в брюссельской Royal Conservatory, у Миши Кейлина в Нью-Йорке и у Эдуарда Вулфсона в Париже.