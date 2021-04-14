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Больница Вардениса будет оснащена новой техникой и продолжит работать

Больница Вардениса будет оснащена новой техникой и продолжит работать

Больница города Варденис будет оснащена новой техникой и на высоком уровне продолжит работать. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в Парламенте на вопрос независимого депутата Тагуи Товмасян.

“Относительно больницы Вардениса принято решение, эта больница продолжит существовать, развиваться, будет гражданская больница, оснащенная новой техникой, отремонтированная, и эта больница продолжит действовать на самом высоком уровне”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что гражданские больницы в период военного положения вели большую и эффективную работу.


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