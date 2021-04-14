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В Ереване, в селах Цовагюх и Гегамаван Гегаркуника будут плановые отключения газоснабжения

В Ереване, в селах Цовагюх и Гегамаван Гегаркуника будут плановые отключения газоснабжения

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 15-го апреля с 10: 00 до 17:00 будет прекращена подача газа потребителям квартала Давид Бек административного района Эребуни, с 10:00 до 17:00 часов газопотребителям некоторых сел Цовагюх и Гегамаван Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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