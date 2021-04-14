В Миннеаполисе подала в отставку застрелившая темнокожего сотрудница полиции

Сотрудница полиции Ким Поттер, случайно застрелившая темнокожего мужчину в пригороде Миннеаполиса, и начальник городской полиции Тим Гэннон подали в отставку во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

По мнению мэра Майка Эллиота, это поможет успокоить протестующих на улицах города. Ранее за отстранение Поттер и Гэннона от должностей высказались члены городского совета.

Отставки офицера Ким Поттер и начальника полиции Тима Гэннона последовали через два дня после смерти темнокожего мужчины Данте Райта.

Решение о том, будут ли прокуроры предъявлять обвинения Поттер, будет быть принято в среду. Тем временем в городах Миннеаполис и Сент-Пол был введен комендантский час из-за массовых акций протеста.

В воскресенье сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль Данте Райта из-за нарушения ПДД, но мужчина отказался подчиняться полиции и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции выстрелила в него. По словам начальника городской полиции Поттер по ошибке схватила пистолет, когда собиралась взять свой электрошокер. Райту удалось проехать несколько кварталов, прежде чем машина столкнулась с другим автомобилем. Мужчина скончался несмотря на оказанную полицейскими медицинскую помощь. Инцидент стал причиной массовых беспорядков в пригороде Миннеаполиса. После столкновения полиции с протестующими в Бруклин-Сентер ввели нацгвардию.