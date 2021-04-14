Премьер-министр поздравил езидскую общину Армении с праздником Малаке Таус
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю езидского Нового года представителям езидской общины Армении направил поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра.
В послании говорится:
“Уважаемые представители езидской общины Армении!
Горячо поздравляю Вас с Новым годом - праздником Малаке Таус!
Дружба армянского и езидского народов, имеющая многовековую историю, прошла через испытание общей борьбой, укрепилась мирной, созидательной работой и общими достижениями.
Значителен Ваш вклад в дело созидания и защиты нашего общего дома - нашей страны.
Малаке Таус приносит с собой новую надежду и мечту, поэтому желаю, чтобы в Новом году наш регион был мирным и безопасным, и жестокие испытания остались бы в прошлом.
Всего наилучшего Вам, дорогие соотечественники!”.
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