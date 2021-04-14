Премьер-министр поздравил езидскую общину Армении с праздником Малаке Таус

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю езидского Нового года представителям езидской общины Армении направил поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра.

В послании говорится:

“Уважаемые представители езидской общины Армении!

Горячо поздравляю Вас с Новым годом - праздником Малаке Таус!

Дружба армянского и езидского народов, имеющая многовековую историю, прошла через испытание общей борьбой, укрепилась мирной, созидательной работой и общими достижениями.

Значителен Ваш вклад в дело созидания и защиты нашего общего дома - нашей страны.

Малаке Таус приносит с собой новую надежду и мечту, поэтому желаю, чтобы в Новом году наш регион был мирным и безопасным, и жестокие испытания остались бы в прошлом.

Всего наилучшего Вам, дорогие соотечественники!”.