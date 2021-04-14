В Токио задействовано табло обратного отсчета до Олимпийских игр

В Токио задействовано табло с обратным отсчетом 100 дней до Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, об этом пишут японские СМИ. Кроме того, Оргкомитет XXXII летних Олимпийских игр на вершине горы Такао установил Олимпийские кольца.

Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьер де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпиад игры отменялись три раза, только из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Чаще всех Олимпийские игры принимал Лондон - в 1908, в 1948 и в 2012 годах.