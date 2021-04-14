СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
12:16, 14 Апрель, 2021
Около 20 учеников скончались при пожаре в школе в столице Нигера Ниамее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Actu Niger.
По его данным, пожар произошел во вторник вечером в школе в районе Pays Bas.
Пока точных данных по погибшим нет. Местные источники сообщают, что скончались не менее 20 школьников.
Причина пожара пока не установлена, пишет издание.
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