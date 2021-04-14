СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе

Около 20 учеников скончались при пожаре в школе в столице Нигера Ниамее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Actu Niger.

По его данным, пожар произошел во вторник вечером в школе в районе Pays Bas.

Пока точных данных по погибшим нет. Местные источники сообщают, что скончались не менее 20 школьников.

Причина пожара пока не установлена, пишет издание.