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СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе

СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе

Около 20 учеников скончались при пожаре в школе в столице Нигера Ниамее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание Actu Niger.

По его данным, пожар произошел во вторник вечером в школе в районе Pays Bas.

Пока точных данных по погибшим нет. Местные источники сообщают, что скончались не менее 20 школьников.

Причина пожара пока не установлена, пишет издание.


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