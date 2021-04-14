Роухани заявил о намерении Ирана обогащать уран до 60% в мирных целях

Процесс обогащения Ираном урана до 60% будет осуществляться в мирных целях и происходить под надзором МАГАТЭ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Наша деятельность, абсолютно мирная, будет под контролем МАГАТЭ. Обогащение до 60% также [будет осуществляться] в мирных целях и под надзором МАГАТЭ", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Роухани, установка новых центрифуг и обогащение урана до 60% является ответом на действия Израиля против Ирана. "Ввод в эксплуатацию [центрифуг] IR-6 и обогащение [урана] до 60% является ответом на сложившуюся ситуацию. Если Израиль организовывает заговор в отношении нашего народа, то мы отвечаем, - сказал он. - Это стало первым шагом".

Политик уточнил, что действия Ирана стали ответом на диверсию в Натанзе. "Невозможно, чтобы вы осуществляли преступление в Натанзе, а мы молчали. Мы отвечаем вам с двух сторон - [центрифугами] IR-6 и обогащением [урана] до 60%", - сказал он.