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Омбудсмен Армении поздравил езидскую общину с Новым годом

Омбудсмен Армении поздравил езидскую общину с Новым годом

Защитник прав человека Армении Арман Татоян по случаю Нового года направил езидской общины Армении поздравительное послание. Арменпресс представляет поздравительное послание Защитника прав человека Армении.

“Дорогие представители езидской общины Армении, поздравляю Вас с Новым годом - Малаке Таус. Желаю, чтобы этот Новый год принес семьям наших друзей - езидов мир и новые успехи.

Ваша история, Ваше национальное достоинство достойны исключительной оценки.

Ваш вклад в развитие и укрепление нашей общей Родины незаменим.

В Республике Армения гарантированы все условия для сохранения и развития Ваших национальных традиций, религии, языка и культуры”.


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