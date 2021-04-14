Moderna оценила эффективность своей вакцины

Компания Moderna объявила во вторник, что ее вакцина от коронавируса сохраняет высокую эффективность и через полгода после прививки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Эффективность от заражения превышает 90% через полгода, а эффективность в защите от тяжелых случаев превышает 95%, говорится в заявлении компании по итогам предварительных клинических испытаний.

Эти данные могут помочь Moderna получить полную лицензию на использование вакцины в США, а не ограниченную, которой она пока что пользуется. Именно шесть месяцев данных требуются регулятору FDA, чтобы одобрить вакцину полностью.

Кроме того, компания ведет испытания вакцины среди подростков 12-17 лет, в США в нем участвуют более 3 тысяч человек. Готовятся испытания на детях от 6 месяцев до 11 лет.

Также получены данные о повышении уровня антител при испытании дополнительных доз для борьбы с конкретными разновидностями COVID.

Компания обещает делать "столько вариантов вакцины, сколько потребуется", пока пандемия не окажется под контролем.