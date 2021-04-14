В Арцахе стационарное лечение получают 40 пациентов с COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 13 апреля, в результате проведенных 133 тестов, подтверждено 10 новых случая COVID-19. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 40 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 5 351 тестов на COVID-19, из которых 687 оказались с положительным результатом”, - сообщают из МЗ Арцаха, призывая следовать противоэпидемическим инструкциям, дабы избежать новых вспышек и преодолеть инфекцию COVID-19.