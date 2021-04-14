Армения предполагает охрану государственных границ полностью предоставить пограничникам

Правительство Армении охрану тех участков государственных границ, которую осуществляют Вооруженные силы, в стратегической перспективе предусматривает возложить на пограничников. Как передает Арменпресс, об этом в своем выступлении в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“В стратегической перспективе мы предполагаем, что охрана тех участков государственных границ Армении, которую осуществляют вооруженные силы Армении, будет возложена на пограничников, а подразделения армии займутся вопросами повышения боеспособности”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что безопасность Арцаха продолжит осуществлять Армия обороны совместно с российскими миротворческими силами.