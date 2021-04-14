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Дорога Степанцминда-Ларс закрыта

Дорога Степанцминда-Ларс закрыта

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех транспортных средств.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении.

На российской стороне Ларса скопилось около 370 грузовых автомобилей.


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