Дорога Степанцминда-Ларс закрыта
Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех транспортных средств.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении.
На российской стороне Ларса скопилось около 370 грузовых автомобилей.
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