Дорога Степанцминда-Ларс закрыта

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех транспортных средств.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении.

На российской стороне Ларса скопилось около 370 грузовых автомобилей.