Пашинян намерен вынести на переговоры вопрос деоккупации территории Арцаха

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркнул необходимость разговора о будущем и то, что самой важной частью этого разговора является урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В своем выступлении в Национальном собрании о ходе и результатах реализации программы правительства на 2020 год, премьер-министр подчеркнул, что вопрос деоккупации территории Нагорно-Карабахской автономной области должен быть поднят как политический и как переговорный вопрос.

“Я хочу обратить внимание всех нас на то, что нам нужно говорить о будущем. Самая важная часть этих разговоров о будущем - урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Хочу подчеркнуть, что как политический вопрос мы должны поднять вопрос деоккупации территории Нагорно-Карабахской автономной области. Но я все же говорю, что мы должны сформулировать это не как военный вопрос, а как переговорный политический вопрос”, - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр.

Он добавил, что они должны последовательно продолжать реализацию резолюции “Отделение во имя спасения” Нагорного Карабаха. “Вы видели, что произошло в Азербайджане вчера или позавчера, это просто невероятно, это является самым большим проявлением ненависти к армянам. Для нас это самая большая основа, чтобы показать международному сообществу применимость принципа “Отделение ради спасения” для Нагорного Карабаха, который должен стать стержнем нашего дальнейшего переговорного процесса”, - сказал Пашинян.

Пашинян также заявил, что они будут продолжать неустанную и преданную борьбу за свободную, сильную, счастливую Армению. “И сейчас мы прямо говорим народу Республики Армения в Армении, в Арцахе, в диаспоре, дорогие люди, не отчаивайтесь, держите голову высоко, потому что да, будущее есть. У Армении, у Арцаха есть будущее, у армянского народа есть будущее, мы вместе построим счастливое и крепкое будущее”, - сказал премьер-министр.