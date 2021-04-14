Талибы отказались от участия в конференциях до вывода иностранных войск из Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что не будет принимать участие в международных конференциях до тех пор, пока из Афганистана не будут выведены все иностранные военные, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Пока все иностранных силы не покинут нашу родину, мы не будем участвовать в конференциях, цель которых - принять решения по будущему Афганистана", - цитируют западные СМИ заявление представителя офиса движения в Катаре Мохаммада Наима.

В вторник стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить, что завершит вывод американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан" 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США – вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.