Заместитель министра ТУ и посол Нидерландов в Армении о программах повышения дорожной безопасности

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян 13 апреля приняла чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерса. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления Армении.

Приветствуя посла, Кристине Галечян отметила важность его визита в министерство. Она выразила благодарность послу за проявленный интерес к дорожной сфере. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дорожной сферы. Заместитель министра представила дорожную сеть Республики Армения, программы, реализуемые в сфере на средства из государственного бюджета и на кредитные и грантовые средства. Особо была отмечена важность программ по улучшению дорожной безопасности - работ по текущей сохранности дорог. В ходе встречи стороны коснулись возможности развития институциональных возможностей специалистов дорожной сферы в рамках сотрудничества Республика Армения - Нидерланды, в том числе развития системы управления безопасностью дорожной инфраструктуры (нормативно-правовое регулирование), применения методов и требований управления дорожными активами, сохранения и эксплуатации дорог и т. д.

Кристине Галечян подчеркнула важность использования в дорожной сфере инновационных методов, технических, инженерных решений, изучение опыта разных стран посредством семинаров, учебных визитов и других средств.

Посол Нико Схермерс в свою очередь подчеркнул, что они заинтересованы в оказании содействия по указанным вопросам. По словам посла, нужно оценить потребности Армении в этой сфере и работать в направлении их решения.

Стороны достигли договоренности о дальнейших встречах, обсуждении указанных вопросов по отдельности и принятии практических шагов.