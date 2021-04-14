ЗПЧ по поводу заявлений Алиева об Армении и армянском народе обратится в международные структуры

Защитник прав человека Армении Арман Татоян открытие в Баку “парка” Арцахской войны, и выступление президента Азербайджана от 13 апреля считает доказательством ненависти и вражды как на этнической, так и на религиозной основе, политики фашизма в отношении всего населения Армении и Арцаха, армянского народа на самом высоком государственном уровне.

Как сообщает Арменпресс, Татоян на своей странице в Facebook написал, что в этих выступлениях подчеркиваются “преимущественные качества” азербайджанского народа (нравственность, умственные способности и т. д.) в отношении всего населения Армении и Арцаха, всего армянского народа высказывается публичное унижение достоинства и откровенное искажение исторических фактов.

“Как Защитник прав человека Армении я особо подчеркиваю, что власти Армении никогда не проводили и не ведут государственную политику ненависти или вражды по отношению к народу Азербайджана, к обычным людям, проживающим в Азербайджане. Эти высказывания из выступлений президента Азербайджана в настоящее время переводятся офисом Защитника прав человека Республики Армения. Они будут разосланы в международные, в том числе и в правозащитные межгосударственные структуры. Будут использованы в наших анализах и в предложениях по правам человека”, - написал Арман Татоян.

Защитник прав человека также представил некоторые выдержки из заявлений Алиева, сделанный им 12 и 13 апреля.

Выдержки из вчерашнего выступления (Баку, 12 апреля 2021 г.)

“Мы в мире - победившая нация. Армения является побежденной страной, страной, которая преклоняет перед нами колени, страной с опущенной головой и согнутой шеей, и так будет всегда. Но когда мы видим их зверства, мы ужасаемся. Они в мечетях держали коров и свиней, разрушали весь мусульманский мир, уничтожали могилы, разрывали могилы и вырывали золотые коронки похороненным людям. Если это не дикость, то что? “Дикость” мягко сказано. Весь мир увидел их главный идеологический фактор. Якобы они - малый, но цивилизованный народ с великой цивилизацией, окруженный дикими мусульманами. Об этом они говорили во всех уголках Европы. В России они говорили: помогите нам, а то нас здесь задушат. Теперь все увидели, что такое их цивилизация, какова их культура, какова их мораль. Они варвары, которые разрывают могилы, вырывают золотые коронки мертвых, держат в мечети свиней, другого имени для них нет”.

“Я уже говорил, что первое армянское государство [имеется в виду нынешняя Армения] было создано на нашей исторической земле. В 1918 г. одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики было отдать Ереван Армении и сделать его их столицей. Я осудил это. Я сказал, что это предательство, непростительное предательство. Азербайджанская Демократическая Республика оказала азербайджанскому народу огромные услуги, но мы не должны скрывать историю, мы должны ее знать. Мы должны знать, что в 1918-1920 годах мы отдали Ереван Армении. Хотя представители Еревана тогда возражали против этого, но никто не обратил внимания на их голоса”.

“Армянская армия была уничтожена на поле боя. Армия из десяти тысяч дезертиров - позор. Они приковали своих солдат цепями к военным базам, чтобы не дать им сбежать. Это варварство, жестокость по отношению к собственному солдату”.

“Земли могли бы навсегда остаться под ногами армян. Надо было поставить Армению в тупик. Мы построили все транспортные, коммуникационные и энергетические маршруты таким образом, чтобы они остались за пределами Армении. Армения зашла в тупик. Это само по себе привело к началу массовой эмиграции из Армении. Как только появляется эмиграция, рынок сокращается, а если рынок сокращается, никто не вкладывает средства. Надо было быть сумасшедшим, чтобы инвестировать в Армению в те годы, а сейчас особенно”.

Выдержки из выступления 13 апреля:

“Новый взгляд на Южный Кавказ. Развитие и сотрудничество после конфликта” ADA University (Университет Дипломатической академии Азербайджана, Баку, 10-13 апреля 2021 г.).

“Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур - историческая земля Азербайджана. Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До этого эта территория была нашей. Они называют озеро Гейча озером Севан. Достаточно взглянуть на карту начала 20 века, Севана там вы не увидите. То же самое и с Ереваном. Они разрушили историческую часть Еревана. То, что там жили азербайджанцы, в том числе и мои предки, - очевидный факт. Я сказал, что мы вернемся туда. Я не говорил, что мы вернемся с танками. Я сказал, что мы вернемся. Если мы вернемся в Зангезурский коридор, если мы воспользуемся этой дорогой, то почему бы нам не вернуться и в Ереван? Придет время, мы это сделаем. Я выражаю свою позицию”.

Арман Татоян подчеркнул, что именно эта политика фашизма и геноцида, лежит в основе зверств, жестокости и пыток, совершаемых азербайджанцами в отношении армян.