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Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали возобновить политический диалог на высшем уровне

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали возобновить политический диалог на высшем уровне

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Чаффер (США) с удовлетворением констатировали упрочение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и отметили, что они следят за выполнением пунктов заявления от 9 ноября 2020 года.  Как передает Арменпресс, об этом сопредседатели заявили в сообщении, распространенном 13 апреля.

Сопредседатели приветствуют значительные достижения в вопросе возвращения останков погибших, продолжающийся прогресс в расселении перемещенных в результате конфликта лиц, оказание гуманитарной помощи и создание надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения по разблокированию транспортных и коммуникационных путей в регионе”, - говорится в сообщении.

Они напомнили сторонам, что необходимы дополнительные усилия для решения и других вызывающих озабоченность вопросов и создания атмосферы взаимного доверия во имя долгосрочного мира.

“Они включают в себя вопросы, касающиеся, в частности, возвращения всех военнопленных и других задержанных лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного закона, обмена информацией, необходимой для эффективного разминирования в зонах конфликта, отмены ограничений на въезд в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций, сохранения и защиты религиозного и культурного наследия, а также стимулирования прямых контактов и сотрудничества между пострадавшими от конфликта общинами. По словам сопредседателей МГ ОБСЕ, в этом контексте они придают важность укреплению доверия между народами двух стран.

Они подчеркнули, что особое внимание должно быть уделено утверждению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных элементов и принципов. В этом контексте сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они подтверждают предложение о проведении прямых двусторонних консультаций под их эгидой для обзора и согласования совместной структурной повестки дня, которая определяет их приоритеты без предварительных условий.

Сопредседатели выразили содействие деятельности и возможному расширению миссии личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, призвав стороны обеспечить полный доступ и содействие. “Сопредседатели подтверждают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Нагорный Карабах и в прилегающие районы для оценки и осуществления посреднической роли”, - заявили они, отметив, что стороны обязаны обеспечить беспрепятственный доступ и максимальную свободу в перемещении сопредседателей, согласно их мандату и предыдущей практике.          
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