В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, в повестке заседания 33 вопроса.

Депутаты проголосуют в первом и втором чтении обсужденные накануне проекты, затем пройдет обсуждение следующих вопросов повестки дня.

В первом чтении будут обсуждены проекты о Фондах с неприкосновенным капиталом, О внесении дополнения в Гражданский кодекс Армении, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О банкротстве”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об энергосбережении и возобновляемой энергетике” и ряд других законов и законодательных пакетов.

Во втором чтении парламенту будут представлены проекты законов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Армения и другие законодательные пакеты.

Национальному собранию будут представлены отчет “О деятельности прокуратуры Республики Армения на 2020 год”, годовой отчет “О деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2020 год”, а также годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года” и годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, как национального механизма по предупреждению на 2020 год”.

На заседании 14 апреля депутаты зададут вопросы правительству.