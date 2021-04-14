ПСЖ и “Челси” вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Первые два участника полуфинала Лиги чемпионов - ПСЖ и “Челси”.

Как передает Арменпресс, в ответных полуфинальных матчах ПСЖ на своем поле уступил “Баварии” с минимальным счетом, однако, благодаря победе в предыдущей игре, победив в общем счете, ПСЖ продолжит борьбу в полуфинале.

В другом матче дня португальский “Порту” на выезде обыграл “Челси” со счетом 0:1, однако, поскольку проиграл в первой игре со счетом 2:0, он выбыл из Лиги чемпионов. В полуфинале Лиги чемпионов - чемпион Франции ПСЖ и английский “Челси”. Остальные участники полуфинала станут известны 14 апреля.