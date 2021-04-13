В США заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

США хотят диалога с Россией, план такого диалога еще предстоит разработать. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

"Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель – иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог", - сказала Псаки на брифинге.

"Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом. Цель, конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах", - добавила она, приведя в пример такие вопросы, как Иран и продление договора СНВ-3.

"Будет обсуждаться ряд вопросов по мере того, как (переговоры) приближаются", - уточнила Псаки.