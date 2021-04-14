Газета “Айастани Анрапетутюн”: На пути создания ядерного оружия

“Касаясь вопросов российско-турецкого сотрудничества в области атомной энергетики, “Айастани Анрапетутюн” уже отмечала, что с учетом политики, которую ведет Турция, она последует примеру Пакистана, то есть создаст ядерное оружие путем внедрения мирного атома. Президент Турции, кстати, никогда не скрывал этого желания и неоднократно публично высказывался об этом. Например, еще в 2019 году: “Некоторые государства имеют большое количество ядерных боеголовок. Но те же самые государства говорят нам, что у нас не может быть ядерного оружия. Например, Израиль, который почти наш сосед. Израиль угрожает другим странам своим ядерным арсеналом, и никто не может пальцем дотронуться до них”. Затем он добавил, что для Турции неприемлемо не иметь ядерного оружия.

Ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности, тюрколог, аспирант-исследователь Института политологии Йенского университета им. Фридриха Шиллера (Германия) Айк Габриелян предоставил нам свои данные из исследования, сделанного в 2019 году, связанного с турецкими ядерными перспективами, и из более ранней статьи “Устремления Турции встретить 2023 г. в статусе ядерной страны”, опубликованной еще осенью 2014 года, в которой отмечалось, что Турция идет по пути создания ядерного оружия. Тюрколог уверен, что перспектива ядерной Турции довольно реалистична”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.