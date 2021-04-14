Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Парк стратега” - документирование собственных страхов

“Открытие в Баку так называемого “парка стратега” направлено на достижение двух основных целей Алиева. Последний пытается внушить в первую очередь себе, а затем и гражданам своего столетнего государства, что Азербайджан выиграл арцахскую войну. А на самом деле в этой войне это государство лишь обеспечило себе потери живой силы и техники, которые во много раз превышают официальные цифры. Азербайджан не имеет никакого отношения к исходу войны, его обеспечила Турция вместе с другими ее союзниками и боевиками-джихадистами и экстремистами. Алиев это прекрасно понимает и посредством подобных мероприятий пытается навязать азербайджанскому обществу чувство “победы”. С другой стороны, регулярными шоу, демонстрирующими “победу” Алиев на самом деле демонстрирует свои опасения по поводу сохранения своего режима и Арцаха, и нужно сказать, что в данном случае они вполне обоснованы и оправданы”.

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