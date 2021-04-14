Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наш поэт всех времен

“Последний великий поэт ХХ века Амо Сагиян родился в 1914 году в селе Лор Зангезура. Начальное образование он получил в той же школе, где учителем был его великий соотечественник Аксель Бакунц. В тринадцатилетнем возрасте он уехал в Баку, получил среднее образование, затем поступил и окончил армянское отделение Бакинского педагогического института. Два года работал литературным сотрудником в местном журнале “Советский писатель”. Моряком Каспийского флота участвовал в Великой Отечественной войне. За год до окончания войны он по приглашению Степана Зоряна приехал в Ереван, и жил в его доме. При помощи известного писателя он издал свою первую книгу под названием “На краю Воротана”. Зорян не случайно обратил внимание на молодого поэта, в строках Сагияна он увидел будущего несравненного поэта. На доброе отношение писателя поэт ответил одой.

В первой же книге поэта проявляется общая конфессиональная направленность: реалистические оттенки, живописное восприятие пейзажа, народно-фольклорный принцип построения речи. В его следующих сборниках “Парус”, “Радуга в степи”, “На холме” и в др. расширены горизонты тематических включений поэзии Сагияна. Однако его второе творческое дыхание открылось в книгах “Перед закатом”, “Песня о скалах”, “Годы”, которые стали новым началом в его творчестве. Лирическая поэзия поэта обогащается новыми и свежими выражениями, традиционные структуры поэзии отличаются новым образным мышлением, укрепляется связь поэта с его духовными корнями. В этих сборниках он уже выступает как эстет-философ”.

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