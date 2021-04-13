ЕС подготовил санкции на случай агрессивной линии поведения Турции

Страны Евросоюза подготовили санкции в отношении Турции на случай, если Анкара выберет агрессивную линию поведения в Восточном Средиземноморье и в других регионах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, выступая в Национальном собрании республики.

"Мы склонили Европу к твердой, единой и ясной линии в отношении Турции", - сказал он. "Мы не стремимся к эскалации, но мы защищаем наши интересы", - заявил госсекретарь. По его словам, "Турция должна выбрать - пойдет ли она путем деэскалации или предпочтет придерживаться агрессивного курса, и тогда Евросоюз готов будет реагировать". "Мы подготовили меры, в том числе санкционные, если это понадобится", - предупредил он.

Одновременно Бон считает, что "Анкара послала некоторые позитивные сигналы, отозвав свои корабли из территориальных вод Кипра, возобновив переговоры с Афинами, которых не было в течение долгого времени, и предстоящие дискуссии по Кипру". "Мы будем считать это позитивными сигналами, но констатируем и ухудшение по другим пунктам", - отметил госсекретарь, уточнив, что имеет в виду, в частности, выход Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин, а также давление на оппозицию.

Бон сообщил, что отношения ЕС и Турции станут одной из тем саммита Евросоюза, который пройдет в июне этого года.

Ухудшение отношений Франции и Турции произошло в 2020 году на фоне обострения ситуации в Восточном Средиземноморье. Париж обвинял турецкую сторону в нарушении эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию, а также в переброске туда боевиков из Сирии. В июне прошлого года турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, и взял его на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия Турции в отношении Греции и Кипра, охарактеризовав их как нарушающие суверенитет этих стран.